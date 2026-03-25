Microbús proyecta a joven por los aires cerca del 7 Sur, Managua

La joven María Gutiérrez Mendoza, de unos 26 años, resultó con graves lesiones la mañana de este miércoles al ser atropellada por un microbús en el sector del 7 Sur, en Managua.

María Gutiérrez Mendoza resultó lesionada

Según reportes, Gutiérrez Mendoza fue catapultada a varios metros por el microbús cuando intentaba cruzar la pista de alta circulación vehicular.

El conductor del microbús blanco aseguró que la joven se le cruzó de manera repentina y que, pese a intentar frenar, no logró evitar el impacto.

Tras el hecho, la lesionada fue auxiliada por miembros de una unidad de la Central de Ambulancias y trasladada hacia el Hospital Fernando Vélez Paiz, para ser atendida por especialistas.

El microbús que la atropelló

Por su parte, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las responsabilidades del caso.

Cabe destacar que, a pocos metros de donde ocurrió el accidente, existe un puente peatonal que, muchas personas no utilizan, exponiéndose al peligro al cruzar la vía de forma imprudente.

