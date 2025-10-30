Meten presos a 3 nicas que machetearon a compatriota en Oklahoma, Estados Unidos

El nicaragüense Jeyson López, de 18 años, fue herido a machetazos por tres compatriotas durante una discusión que sostuvieron en el poblado de Boswell, en Oklahoma, Estados Unidos.

Pariente de Jeyson dijeron que los agresores son los hermanos Segundo y César Narváez Montes, junto a Ana Martínez, quienes lo atacaron con furia y le cortaron un dedo, le quebraron una mano y lo golpearon en la cabeza.

La discusión comenzó después que Jeyson, quien es oriinario de la Villa 15 de Julio, de Chinandega, les dijo que él ganaba más que ellos.

Uno de los atacantes fue capturado de inmediato por la policía en tanto los otros dos fueron arrestados cuando intentaban huir del pueblo donde ocurrió la agresión, situado al sur del estado de Oklahoma, cerca de la frontera con Texas.

Los tres detenidos serán procesados en los tribunales de Oklahoma, Estados Unidos.

