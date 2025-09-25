Meten preso a desalmado que le fracturó la nariz a su ex pareja en Granada

El sujeto José García Gómez, de 34 años, fue puesto tras las rejas por agentes policiales luego de que agredió salvajemente a su ex pareja María Hernández Medina, de 30 años de edad.

De acuerdo con la denuncia de la afectada, ella iba caminando por la Calle del Beso, en la ciudad de Granada, cuando fue interceptada por José García, quien sin decirle nada, le metió un derechazo en la cara y le quebró la nariz.

La pobre mujer fue auxiliada por personas del sector y luego atendida en el Hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, en tanto el violento sujeto será puesto a la orden de las autoridades competentes para ser acusado por el delito de lesiones graves.

En otro caso, las autoridades policiales de Granada capturaron a los sujetos Pedro López Mena, de 29 años, y Julio Pavón Gómez, de 31, por el delito de robo.

La señora Justa Rayo Mora, de 61 años de edad, denunció que los sujetos le sustrajeron productos valorados en más de dos mil córdobas de su pulpería ubicada en la comarca San Blas.

Tras recibir la denuncia, la Policía investigó y comprobó que los autores del robo fueron los reincidentes Pedro López y Julio Pavón, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

