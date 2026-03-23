Menor al borde de la muerte tras ser atropellado por camioneta en Carretera a Masaya
Al hospital Manolo Morales fue trasladado en estado crítico el estudiante Keneth Alexander Torres García, de 13 años, tras ser catapultado por una camioneta cerrada color blanco placas M 392 052.
El accidente sucedió al mediodía de este lunes cuando el muchacho pretendía cruzar la vía en el kilómetro 11 de la carretera a Masaya, donde fue impactado por la camioneta conducida por Gerardo Isaac López Gómez, de 20 años.
El menor Keneth Torres habita en la comarca Los Cuarezma y al momento del accidente se dirigía a su centro estudios en el colegio anexo a la comunidad Esquipulas, donde cursa el primer año de secundaria.
La señora Oneida Janeth García Moreno, de 57 años, dijo que su pequeño hijo salió a eso de las 12 con 15 minutos del mediodía de su casa con rumbo a su centro de estudios.
Tras su llegada al hospital Manolo Morales, el menor fue ingresado a sala de operaciones para intervenirlo quirúrgicamente con las intenciones de salvarle la vida.