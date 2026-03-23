Menor al borde de la muerte tras ser atropellado por camioneta en Carretera a Masaya

Al hospital Manolo Morales fue trasladado en estado crítico el estudiante Keneth Alexander Torres García, de 13 años, tras ser catapultado por una camioneta cerrada color blanco placas M 392 052.

Estudiante herido tras accidente en carretera Masaya

El accidente sucedió al mediodía de este lunes cuando el muchacho pretendía cruzar la vía en el kilómetro 11 de la carretera a Masaya, donde fue impactado por la camioneta conducida por Gerardo Isaac López Gómez, de 20 años.

El menor Keneth Torres habita en la comarca Los Cuarezma y al momento del accidente se dirigía a su centro estudios en el colegio anexo a la comunidad Esquipulas, donde cursa el primer año de secundaria.

Tragedia en la carretera a Masaya

La señora Oneida Janeth García Moreno, de 57 años, dijo que su pequeño hijo salió a eso de las 12 con 15 minutos del mediodía de su casa con rumbo a su centro de estudios.

Tras su llegada al hospital Manolo Morales, el menor fue ingresado a sala de operaciones para intervenirlo quirúrgicamente con las intenciones de salvarle la vida.

