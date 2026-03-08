Matiguás: Combinar licor y velocidad envían a la tumba a motociclista

El motociclista Deyling Mairena Díaz, de 25 años, murió la madrugada de hoy domingo al chocar contra un camión que era remolcado por otro pesado vehículo, en Matiguás, Matagalpa.

Mairena Díaz conducía a excedo de velocidad y en presunto estado de ebriedad, cuando impactó contra el camión placa MT 31-123 que sufrió desperfectos mecánicos en una calle del barrio Rolando Arauz.

Al momento de la fatalidad, el camión en mal estado era remolcado por otro camión placa M 429-122 conducido por un jovencito de 17 años.

Agentes policiales de Matiguás, Matagalpa, amplían las investigaciones del caso para esclarecer el hecho.

