Matan joven a filazos en El Jícaro, Nueva Segovia

Con múltiples estocadas en el cuerpo, le quitaron la vida a Daily Enoc Jirón Rosales, de 26 años, quien fue encontrado a la orilla de la carretera en el municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia.

Jirón Rosales, vivía en la comunidad La Máquina, municipio de El Jícaro, donde la población está asombrada por lo ocurrido, mientras la Policía Nacional investiga el caso de homicidio.

El equipo de Auxilio Judicial, realizó desde el lugar del hallazgo, las diligencias correspondientes para recopilar evidencias que permitan esclarecer el caso.

El médico forense, realizó la valoración legal, y determinó que Daily Enoc Jirón Rosales, falleció a consecuencia de un shock hipovolémico, resultado de las múltiples heridas.