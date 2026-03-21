Matan a balazos a un joven en zona montañosa en el Caribe Norte

De varios balazos fue asesinado el joven Erick Hernaldo Sánchez Aguilar, de 27 años, en un sector montañoso en la comunidad El Naranjo, municipio de Waslala, en el Caribe Norte.

El cuerpo tenía un disparo en la mandíbula, presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y se estaba boca abajo.

El hallazgo lo realizaron personas que transitaban la zona, quienes alertaron a las autoridades.

De forma preliminar, se manejan varias hipótesis, una posible pasada de cuentas por la saña del ataque o una riña bajo efectos del alcohol, ya que cerca del cuerpo fue encontrada una botella de licor.