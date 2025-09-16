Matagalpino se ahoga en playa Paso Caballos, en Corinto, durante paseo familiar

Ahogado murió este martes el señor Erving Herrera López, de 41 años, mientras participaba en un paseo familiar en el balneario de Paso Caballos, en Corinto, Chinandega.

Erving era originario de Matagalpa, y perdió la vida tras ser arrastrado por una fuerte ola que lo sumergió en el mar, mismo que devolvió su cuerpo horas después.

El cadáver de Erving Herrera López fue trasladado a su lugar de origen, para la respectiva vela y posterior entierro.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año se han ahogado 173 nicaragüenses en diferentes ríos, lagos, lagunas y mares del país. 6 en el departamento de Chinandega

