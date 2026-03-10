Matagalpino pierde la vida al impactar la cabeza contra piedra de una quebrada, en San Ramón

El ciudadano Rafael Díaz López, de unos 45 años, fue encontrado muerto la mañana de este martes, en la comunidad Trentino Obrero, ubicada San Ramón, Matagalpa.

El cuerpo de don Rafael estaba boca abajo en una quebrada y presentaba un golpe contundente en el cráneo.

Familiares relataron que el ahora occiso salió de su casa la tarde del lunes, horas después fue visto tomando licor, y posteriormente no supieron más de su paradero.

Se presume que bajo los efectos el guaro, don Rafael caminó hacia su casa, y en el trayecto, se metió a una quebrada donde resbaló e impactó la cabeza contra una piedra.

El golpe le provocó un trauma craneal severo que le causó una muerte inmediata a Rafael Díaz López cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura.