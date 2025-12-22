Matagalpino muere al tragar gastoxin después de pelear con su mujer

En el hospital Cesar Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, murió la noche de este lunes un hombre de apellidos López Barrera, de 37 años, quien el domingo tragó varias pastillas de gastoxin, después de una discusión con su pareja.

El hecho ocurrió en la comunidad matagalpina Samulalí, desde donde el hombre fue llevado al hospital de la Perla del septentrión, pero su destino ya estaba escrito.

Tu Nueva Radio Ya conoció que López Barrera dejo a 4 hijos en la orfandad, y se desconoce el motivo de la discusión con su esposa, que lo llevo a tomar la fatal decisión de suicidarse.