Matagalpa: trabajador es encontrado asesinado en una finca de San Ramón

El obrero agrícola Iván Molinares fue encontrado muerto, con diversas heridas de arma blanca, en la finca Cinco Tubos, localizada en San Andrés-El Horno, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

El cuerpo sin vida fue descubierto por otras personas que laboran en la finca, luego de que llegaron a buscar a Molinares al cuarto que utilizaba para descansar.

Cazadores de noticias informaron que Iván Molinares estaba semidesnudo y además de las diversas heridas, también tenía signos de haber sido golpeado.

Agregaron que al momento del hallazgo Molinares tenía por menos 24 horas de haber sido asesinado, lo que es investigado por la policía.