Matagalpa: trabajador de supermercado muere por ingesta excesiva de licor

Una intoxicación alcohólica le causó la muerte al joven Harvin Gabriel Ramírez Castro, de 30 años, en el barrio Francisco Moreno número uno, en el municipio de Matagalpa.

Joven fallecido en porche de licorería matagalpina

El cuerpo de Harvin Gabriel fue encontrado boca abajo la mañana de hoy domingo, en el porche de una venta de licor de la zona.

Efectivos policiales y el médico forense de la zona inspeccionaron el cuerpo y descartaron mano criminal en el deceso.

Ramírez Castro cumplió años el pasado 5 de marzo y trabajaba en un popular supermercado matagalpino, informaron sus conocidos.

