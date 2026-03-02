Matagalpa: Siniestro en oficina de leyes deja a pareja con quemaduras

El incendio en un inmueble donde funciona una oficina de leyes provocó severos daños y quemaduras de primero y segundo grado a los señores José Luis Pérez y Johana García Romero, de 43 años.

El siniestro ocurrido ayer en horas de la mañana, cerca de la Clínica Santa Fe, en la ciudad de Matagalpa, sorprendió a la pareja que estaba dentro del inmueble cuando las llamas se propagaron rápidamente.

José Pérez y Johana García fueron llevados al hospital César Amador Molina, en la Perla del Septentrión, en tanto los Bomberos Unidos controlaron las llamas evitando que se propagaran a las casas vecinas.

En otra emergencia, los Bomberos Unidos atendieron el incendio de una vivienda en el barrio El Aeropuerto, en Bilwi – Puerto Cabezas, Caribe Norte.

El siniestro ocurrió de la gasolinera Manatí, una cuadra al sur, donde el fuego arrasó con la ropa de la familia de doña Benalicia Lucas Wilfred, de 66 años, compuesta por cuatro personas, además de un televisor, una cocina y varias camas matrimoniales, entre otros enseres.

Los bomberos indicaron que el área siniestrada es de 85 metros cuadrados. La vivienda está construida con paredes de bloque, techo de madera, zinc y piso de cerámica.

