Matagalpa: Salvaje agrede brutalmente a ex pareja que lo abandonó por maltratarla durante un año

Con lesiones en la cabeza, golpes y escoriaciones resultó la joven Esmeralda Cruz Herrera, de 27 años, al ser agredida salvajemente por su ex marido Rafael Antonio Rivas Acuña, de 34 años, la madrugada de este lunes.

Vecinos indicaron que Rafael Rivas llegó borracho a golpear las puertas del cuarto que Esmeralda Cruz alquila en el barrio Los Maestros, en La Dalia, Matagalpa.

Al escuchar el “berrinche”, la joven se levantó a decirle al sujeto que la deje en paz, que lo dejó por su maltrato, por lo que este la golpeó en la cabeza con el casco de una moto.

Luego, el salvaje la agredió a puñetazos y puntapiés, le robó 100 dólares, le desbarató su celular, y luego huyó con rumbo desconocido.

Al escuchar el escándalo, una vecina auxilió a la joven y la llevó al hospital primario de la localidad para ser atendida por las agresiones sufridas.

“Yo no quiero nada con él durante el año que vivimos juntos me maltrató física y verbalmente, por eso decidí separarme. Aquí estoy sola trabajando para mantener a mi hijo de seis años, y pagar el cuarto donde vivo ya que soy de Jinotega”, dijo la lesionada.

Esmeralda Cruz Herrera teme por su vida ya que la amenazó con matarla, si no regresa con él, por lo que fue a denunciarlo por tercera vez ante la policía, de quien espera lo capturen y lo pongan a la orden de las autoridades correspondientes.

