Matagalpa: niño queda con el pie derecho amputado al sufrir accidente en juego mecánico

Con el pie derecho cercenado resultó el niño de iniciales O.I.J de 11 años, al resbalar sobre los rieles del juego mecánico conocido como el Gusanito, que estaba en funcionamiento, hecho ocurrido la noche de este sábado, frente al parque de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa.

El menor fue auxiliado por buenos samaritanos y trasladado al centro de salud de la zona, donde los médicos lo estabilizaron y remitieron al hospital César Amador Molina, por la gravedad de la lesión que sufrió.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que el menor oriundo del departamento de Estelí, pero andaba de visita en Matagalpa.