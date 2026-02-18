Matagalpa: Investigan hallazgo de cadáver en las aguas del Río Grande

La mañana del martes fue encontrado el cadáver de una persona de sexo masculino identificado solo como Carlos, en aguas del Río Grande de Matagalpa.

Hallan cuerpo de Carlos en el Río Grande de Matagalpa

Extraoficialmente, se conoció que Carlos andaba pescando, de repente se metió a una poza del río y no volvió a salir más.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la víctima habitaba en el barrio Lucidia Mantilla de la ciudad de Matagalpa.

