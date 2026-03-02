Matagalpa: Guaro y velocidad cobran la vida de otro motorizado en San Ramón

El joven Everth Mijail González Méndez, de 29 años, murió de manera instantánea a las 11 de la noche de ayer domingo al impactar en moto contra un muro en el boulevard de la salida al puente La Lima, en San Ramón, Matagalpa.

Trágico accidente en San Ramón: fallece motociclista

Everth González era originario de la comunidad El Horno y al momento del accidente iba conduciendo en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que dio lugar a que perdiera el control de la moto.

Como consecuencias del fuerte impacto contra el muro, el motociclista sufrió un trauma craneoencefálico severo que le causó la muerte en fracciones de segundos.

