Matagalpa: choque de motorizados deja uno en la tumba y otro en el hospital

El licor y la velocidad se combinaron la noche del sábado, en la muerte del motociclista Javier Castro, de 27 años, en la comarca Cerro Largo, localizada en el municipio de Matagalpa.

El ahora occiso conducía una moto placa LE 40-473 a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, cuando invadió el carril contrario.

En la acción, chocó con el motorizado Marcos Gutiérrez quien sufrió múltiples lesiones en su humanidad, por lo cual fue trasladado al hospital de Matagalpa.

Por su parte, Javier Castro al salir proyectado hacia la vía, sufrió una fractura en el cráneo que le causó una muerte casi inmediata.



