Masaya: Vendedor ambulante acuchilla a dos hermsnos

Con heridas de cuchillo en el pecho resultaron los hermanos Edwin Yahir García Calero y Deybi Antonio García Calero, al ser agredidos por un vende sopas ambulante, la madrugada de este domingo cerca del parque San Juan, en la ciudad de Masaya.

Las circunstancias en que ocurrió el hecho están siendo investigadas por la policía.

El agresor tras cometer el hecho dejo botado el carretón en el que vende las sopas, también conocidas como sustancias, en tanto los hermanos García Calero fueron llevados al hospital Hilario Sánchez, en la ciudad de Las Flores.