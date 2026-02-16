Masaya: Pareja casi termina en el cementerio tras caer desde puente en Quebrada Honda

Con golpes de consideración resultaron Roberto Antonio Pérez, de 55 años y su acompañante Triana Michel Montano, de 43, al caer a un precipicio desde el puente de Quebrada Honda, en Masaya.

Accidente en Masaya: pareja cae a precipicio desde puente

El accidente ocurrió a la una de la madrugada de este lunes cuando la pareja se movilizaba en supuesto estado de ebriedad a bordo de la motocicleta marca Suzuki placa MY 11-438.

Al perder el control, se salieron de la vía y cuando la moto pegó en la base del puente, la pareja salió catapultada hacia el vacío.

Al sitio del accidente se presentaron paramédicos de la Cruz Blanca a bordo de una ambulancia para prestarles auxilio y luego los trasladaron al hospital Comandante Hilario Sánchez, de la ciudad de Masaya.

