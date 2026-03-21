Masaya: Bomberos recuperan cadáver de recién nacida del fondo de una letrina

La Policía Nacional investiga las causas de muerte de una recién nacida encontrada al fondo de una letrina ubicada en el costado oeste de la propiedad de Eduardo Antonio Arias Sánchez de 44 años, en el barrio Santiago del municipio de La Concepción, Masaya.

El cuerpo de la bebé fue recuperado de la letrina de unos 15 metros de profundidad por miembros de los Bomberos Unidos que recibieron el llamado de los pobladores, la tarde de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que la mamá de la recién nacida es Griselda Elieth Arias Hernández de 23 años, quien será investigada por las autoridades.

El cadáver de la bebita fue remitido al Instituto de Medicina Legal, donde se determinarán las causas exactas de su deceso, indicó la forense de la zona, doctora Mercedes Alemán.