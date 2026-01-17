Masatepino perece al fallarle su reloj biológico

En sala de emergencias del hospital Regional Santiago de Jinotepe, murió Ramón García Ruíz de 39 años, a causa de un letal paro cardíaco que le sorprendió este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Ramón después de bajarse de un autobús en el municipio de Masatepe, Masaya, se agachó a recoger algo que se le había caído, y de repente se desplomó.

Enseguida, las personas que se percataron del incidente llamaron a la Cruz Blanca, quienes lo trasladaron al hospital de Jinotepe, donde se rindió a la muerte. Su cuerpo ya fue retirado por sus familiares para encargarse de sus honras fúnebres.