Marino muere ahogado tras caer ebrio desde el muelle de Bluefields

Miembros de la Fuerza Naval, pescadores, bomberos y policías localizaron a las once de la mañana, el cadáver del marino Hollman Antonio Barrera Borge, de 33 años, quien cayó ebrio al agua desde el muelle de Bluefields, a las tres de la madrugada de este viernes.

Búsqueda de Hollman Barrera tras caer del muelle

Hollman era originario de El Rama y conocido cariñosamente como “Bomba”.

El infortunado andaba tomando licor con dos amigos quienes iban caminando adelante cuando de pronto escucharon que algo cayó al agua, y al buscarlo, ya no lo encontraron en la zona del muelle.

Ante esa situación, los amigos de Hollman avisaron de inmediato a otros marinos quienes empezaron la búsqueda.

Hollman Antonio laboraba como marino de una embarcación en Bluefields y aparentemente, al caer al agua, se golpeó la cabeza lo que le impidió salir a flote, muriendo por sumersión.