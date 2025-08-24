Marido y mujer resultan lesionados en choque de motocicletas en Carazo

El motociclista José Zeas Palacios, de 65 años, y su esposa Verónica López Cruz, de 45, resultaron lesionados al ser impactados por otro motorizado que se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en la entrada al municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo, cuando el matrimonio se desplazaba en la moto placa CZ 15-456 y fueron chocados por otra moto placa CZ 62-17.

El conductor causante del accidente, al ver al matrimonio lesionado huyó del lugar, dejando abandonado a su pasajero Carlos Medrano, de 45 años, quien resultó con golpes en distintas partes del cuerpo.

“Yo andaba al raid, ni manejar moto puedo” dijo en su defensa Carlos Medrano, haciendo alusión que no tiene responsabilidad en el hecho.

El matrimonio fue trasladado al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, En tanto, agentes de tránsito investigan la identidad y paradero del motorizado que provocó el aparatoso accidente.

