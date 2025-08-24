type here...
Buscar
26.7 C
Managua
domingo, agosto 24, 2025
Sucesos

Marido y mujer resultan lesionados en choque de motocicletas en Carazo

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El motociclista José Zeas Palacios, de 65 años, y su esposa Verónica López Cruz, de 45, resultaron lesionados al ser impactados por otro motorizado que se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en la entrada al municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo, cuando el matrimonio se desplazaba en la moto placa CZ 15-456 y fueron chocados por otra moto placa CZ 62-17.

El conductor causante del accidente, al ver al matrimonio lesionado huyó del lugar, dejando abandonado a su pasajero Carlos Medrano, de 45 años, quien resultó con golpes en distintas partes del cuerpo.

“Yo andaba al raid, ni manejar moto puedo” dijo en su defensa Carlos Medrano, haciendo alusión que no tiene responsabilidad en el hecho.

El matrimonio fue trasladado al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, En tanto, agentes de tránsito investigan la identidad y paradero del motorizado que provocó el aparatoso accidente.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456