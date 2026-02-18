Managua: Tres lesionados en distintos accidentes uno vio la muerte de cerca al impactar contra poste

Con lesiones de consideración resultaron esta madrugada los motociclistas Daniel Cuevas, de 32 años de edad, y Enoc Tercero de 25 años, al impactar contra un poste de concreto del alumbrado público, en los semáforos de Villa Fontana, Managua.

Impactante choque de motocicletas en Villa Fontana, Managua

Nuestro cazador de noticias José Dávila, informó que los lesionados se desplazaban en motocicleta Skuder color blanco, placa M 220 934, la que era conducida por Enoc Tercero.

Afortunadamente los lesionados que residen en el barrio Laureles Norte portaban el casco de seguridad, lo que evitó mayores lesiones, comprobándose una vez mas lo importante que es portar su casco al momento de subir a una motocicleta.

Los lesionados fueron llevados a un centro asistencial capitalino para ser atendidos de emergencia.

Por otra parte anoche el señor Walter Francisco Téllez, sufrió golpes al impactar la camioneta Hilux M 382 638 que conducía contra una valla de concreto en el puente de Villa Sol, Managua.

Nuestro cazador de noticias José Dávila, detalló que Walter Francisco se trasladaba a su casa a las 4 esquinas a exceso de velocidad, al parecer no observó la valla sobre la vía, ya que el lugar está a oscuras, causando además la destrucción de la camioneta en la parte frontal.

Técnicos de emergencia de salud de Cruz Blanca atendieron al lesionado en el lugar sin necesidad de trasladarlo a un centro asistencial.

Agentes de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones del caso para determinar las circunstancias en que ocurrió el percance vial.

