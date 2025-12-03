Managua: Poblador es sorprendido por la muerte cuando se disponía a descansar en su casa

Un fulminante paro cardiorrespiratorio acabó con la vida del señor Edwin Maltez, de 52 años, en la casa que habitaba frente a la Funeraria El Alba, en el barrio El Paraisito de Managua, la mañana de este miércoles.

La señora Alexandra Scarleth Cuadra Romero dijo que su cónyuge venía padeciendo de diabetes desde hace varios años, lo que le desencadenó otras afectaciones de salud.

De acuerdo con la información obtenida, la muerte sorprendió a don Edwin cuando se disponía a descansar en una silla en la sala de su casa.

Autoridades policiales fueron informados del caso, pero ante el desistimiento de la familia, el cuerpo no fue llevado al Instituto de Medicina Legal.

