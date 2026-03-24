Managua: joven adicto es fulminado por presunto infarto en Las Américas Uno

Un presunto infarto le quitó la vida al joven Pablo Emilio López Madrigal, de 27 años, quien fue encontrado tirado anoche en una cuneta del andén 11 del grupo C de las Américas Uno, Distrito 7 de Managua.

Tragedia en el andén 11 de Las Américas Uno

El joven fue hallado del portón trasero de la Universidad Nacional Héroes San José de las Mulas 50 metros al Sur, por personas que pasaron por el sitio y que de inmediato llamaron a equipos de emergencia.

Al sitio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos con la intención de brindar atención prehospitalaria, pero al revisar los signos vitales del joven comprobaron que ya no era de este mundo.

Los familiares de Pablo Emilio firmaron acta de desistimiento para que el cuerpo no fuera llevado a Medicina Legal ya que están conscientes de que no fue agredido por nadie y que su muerte fue por causas naturales.

Los parientes comentaron que el infortunado joven era consumidor de estupefacientes desde que tenía 13 años, lo que repercutió en su salud, hasta que le causó la muerte.

El cuerpo fue entregado a su señora madre Gloria Maritza Madrigal Lumbi, de 55 años, para trasladarlo a su casa en el barrio Laureano Mairena, donde habitaba para velarlo y luego darle cristiana sepultura.

