Managua: investigan muere de hombre en una calle del barrio La Primavera

Un hombre de identidad desconocida, de unos 40 años, delgado y de tez blanca, que vestía short, sin camisa y en chinelas, fue encontrado muerto la noche de este domingo en una calle del barrio la Primavera, en el distrito 6 de Managua.

El hombre fue hallado muerto exactamente de donde fue la Siemens, cuadra y media al lago.

Sobre el caso hay 2 versiones de supuestos testigos, la primera es que el desconocido era pasajero de un bus con veraneantes, que se detuvo en el barrio a bajar personas.

Cuando el bus estaba detenido el hombre también bajo a orinar en un palito, pero cuando se fijó que el vehículo iba arrancando salió corriendo, con tan mala suerte que cuando se iba subiendo por la puerta trasera, se cayó y el mastodonte metálico le paso sobre los pies con las llantas trasera.

La acción hizo que el hombre diera un “arriendazo” contra la calle, impactando la cabeza en la cuneta, lo que le causó la muerte instantánea, en tanto el bus siguió su camino.

La otra versión dada por los supuestos testigos, es que el hombre desconocido se murió en un motel cercano, y los trabajadores del lugar lo fueron a tirar a la calle, y el bus le paso sobre los pies, dejando las marcas de las llantas en sus extremidades inferiores.

La policía del distrito 6 será la encargada de desenmarañar todo lo concerniente a la muerte del desconocido, cuyo cuerpo fue llevado a Medicina Legal.