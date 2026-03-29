Managua: encuentran sin vida a señor de 74 años en el barrio Monseñor Lezcano

Inerte fue encontrado el cuerpo del señor Rubén Antonio Rocha, de 74 años, en el cuarto de una vivienda ubicada en el barrio Monseñor Lezcano, distrito dos Managua.

Cuerpo descubierto en Monseñor Lezcano

El hallazgo lo realizo a eso de las 9:30 de la mañana de este ayer sábado un inquilino que llego a buscar al ahora occiso, por lo que de inmediato dio parte a las policiales.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y determinar la causa de su fallecimiento, aunque todo hace indicar que el deceso se debió a un potente infarto al corazón.