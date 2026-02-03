Mal clima hunde dos barcos de pesca en Sandy Bay y Cayos Miskitos

El intenso oleaje, provocado por las fuertes ráfagas de vientos en el mar Caribe de Nicaragua, causaron el hundimiento de un barco pesquero cuando intentaba cruzar la barra entre Dakura y Sandy Bay.

En el barco propiedad de Lotario Poveda Rayle, viajaba el capitán Walter Yanes James, los buzos Jope Salta, Donald James, y Mario Omelly, y los cayuqueros Steven Davis, Jamris James y Justino Salomón.

Además, iba como tripulación una mujer identificada como Evelin y su hija, siendo rescatados todos por otra embarcación que acudió a su auxilio, cuando se comenzó a hundir el barco.

Las malas condiciones climáticas en el Caribe Norte también provocaron el naufragio de varios pescadores que viajaban en el barco “Cap Isner”, hecho ocurrido en el sector de cayos Miskuta.

Los ocupantes fueron rescatados por otros compañeros pescadores que andaban faenando en el sitio.

Tu Nueva Radio Ya recomienda a pescadores artesanales y comunitarios extremar medidas de precaución, y de preferencia evitar zarpar mientras persistan las condiciones de mal tiempo.

