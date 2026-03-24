Madriz: investigan a sujeto por supuestamente incendiar la casa de su mamá en Telpaneca

Una vivienda resultó parcialmente destruida la tarde de ayer lunes en el sector Pacheco, comunidad Los Ranchos, En Telpaneca, Madriz, luego de un incendio que, según habitantes de la zona, fue provocado intencionalmente.

Incendio en vivienda de Los Ranchos, Telpaneca

El inmueble es propiedad de la señora María Nieve Aguilar, quien al momento del siniestro no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los vecinos, el principal sospechoso es el hijo mayor de doña María, quien llegó ebrio y aprovechó la ausencia de su madre y hermanos para prenderle fuego al inmueble.

Vecinos de la comunidad acudieron rápidamente para intentar sofocar las llamas, las cuales consumieron con velocidad la estructura de adobe, madera y techo de zinc, así como camas, ropa y alimentos.

Efectivos de la Policía Nacional se presentaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades evalúan dos posibilidades del origen del fuego: la presunta responsabilidad del hijo de doña María y una quema de maleza que inició frente a la vivienda casi de forma simultánea.

El peritaje determinará si el fuego fue provocado de manera directa en la estructura o si se propagó desde afuera.

El hecho ha causado consternación entre los pobladores de Los Ranchos, quienes lamentan las cuantiosas pérdidas materiales de la familia.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe conclusivo sobre las causas exactas del siniestro y la situación legal del señalado.

