Madre desesperada por paradero de hija que desapareció hace dos semanas

La señora Yelba del Carmen Téllez lanzó una desesperada solicitud de ayuda para localizar a su hija, Jeymi Geseel Acevedo Téllez, de 36 años de edad, quien desapareció desde hace 14 días.

Yelba del Carmen Téllez

Según el reporte, la joven sufre de trastorno delirante y salió de su casa en Villa Libertad, en Managua, desde el miércoles 17 de septiembre y, hasta el momento, no se tiene ninguna información sobre su paradero.

Lo último que se sabe de Jeymi es que el 22 de septiembre, algunas personas la vieron bajarse de un bus en León, diciendo que se dirigía a Poneloya.

La señora Yelba Téllez dijo que si alguien ha visto a Jeymi o tiene cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, por favor la comunique de manera urgente a los números telefónicos 5830-9750 o 8840-9679.

Antes de salir de su casa, la joven habitaba en la casa de su padre, David Acevedo, quien también se encuentra sumamente angustiado por no saber nada sobre el paradero de su hija.

