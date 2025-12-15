Madre de mecánico muere atropellada por camión en Wiwilí, Nueva Segovia

La señora Juliana Castillo Benavides, de 86 años, perdió la vida la tarde de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Wiwilí, Nueva Segovia.

Trágico atropello en Wiwilí deja una víctima mortal

De acuerdo con la información preliminar, doña Juliana Castillo se disponía a cruzar la vía pública frente a su casa de habitación, cuando fue atropellada por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente.

A consecuencia del fuerte atropello, la víctima falleció de forma instantánea en el lugar del suceso.

El hecho fue tipificado preliminarmente como homicidio imprudente y está siendo investigado por las autoridades correspondientes, quienes realizan las diligencias necesarias para identificar y capturar al conductor responsable.

La ahora occisa era madre de Ulises Castillo, un popular mecánico de Wiwilí, Nueva Segovia.