Macheteros roban más de 300 mil córdobas en pulpería de El Rama

Un total de 3,680 dólares y 230 mil córdobas en efectivo robaron desconocidos en la pulpería de doña Alba Durán Báez, en la comarca 4 Esquinas, localizada entre el poblado de Wapí y el casco urbano de El Rama, en el Caribe Sur.

La afectada relató que estaba en el negocio junto su hijo de 12 años, cuando dos sujetos armados de machetes, entraron por la fuerza al local.

Acto seguido los amigos de lo ajeno amarraron y amordazaron a doña Alba Durán para robarle el dinero que había obtenido a través de la venta de ganado.

“Me amenazaron con matar a mi hijo si no les entregaba el dinero” dijo doña Alba, quien no tuvo más remedio que revelar donde tenía guardado su dinero.

La policía de El Rama, Caribe Sur, investiga la identidad y paradero de los autores del robo con intimidación.

