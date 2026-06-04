Joven desaparecido hace días es encontrado semienterrado en Waspam

El joven Eliezer Calero Urbina, de 27 años, fue hallado muerto con signos de estrangulamiento y semienterrado en una zona montañosa de la comunidad Francia Sirpi, en el municipio de Waspam, Caribe Norte.

Waspam: López estrangula y entierra a joven

Cazadores de noticias informaron que Calero Urbina desapareció desde la noche del pasado viernes 29 de mayo, cuando estaba ebrio y llegó a traerlo en moto un sujeto de apellido López, de unos 33 años.

Habitantes de la zona presumen que fue el mismo López quien le quitó la vida a Eliezer Calero, estrangulándolo con un pedazo de tela, para luego dejarlo semienterrado.

La policía busca a López quien tiene antecedentes de hurto y estafa y ahora se le sumaria el de homicidio.