Joven desaparecido hace días es encontrado semienterrado en Waspam
El joven Eliezer Calero Urbina, de 27 años, fue hallado muerto con signos de estrangulamiento y semienterrado en una zona montañosa de la comunidad Francia Sirpi, en el municipio de Waspam, Caribe Norte.
Cazadores de noticias informaron que Calero Urbina desapareció desde la noche del pasado viernes 29 de mayo, cuando estaba ebrio y llegó a traerlo en moto un sujeto de apellido López, de unos 33 años.
Habitantes de la zona presumen que fue el mismo López quien le quitó la vida a Eliezer Calero, estrangulándolo con un pedazo de tela, para luego dejarlo semienterrado.
La policía busca a López quien tiene antecedentes de hurto y estafa y ahora se le sumaria el de homicidio.
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