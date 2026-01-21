Localizan sin vida a ciudadano reportado como desaparecido hace un mes en Nueva Segovia

El ciudadano Francisco Cruz Cruz, de unos 60 años, quien había sido reportado como desaparecido hace un mes por su familia, fue hallado muerto en el sector de Las Cruces, en la zona El Corozo, de Jalapa, Nueva Segovia.

Hallan sin vida a Francisco Cruz en Jalapa

Los parientes habían informado que Chico Cruz padecía de problemas mentales y se desorientaba, y través de redes sociales solicitaron información de su paradero.

Sin embargo, personas que transitaban ayer martes por la zona El Corozo, alertaron a la policía del hallazgo de una osamenta humana.

Al llegar al sitio, las autoridades y familiares confirmaron con las características y la vestimenta que los restos óseos eran los de Francisco Cruz, por lo que procedieron a sepultarlo de inmediato en el cementerio de Jalapa.

