Localizan cuerpo de joven que murió ahogado en poza de la Colonia Río Plata en Nueva Guinea

A las ocho de la mañana de este lunes, fue recuperado el cuerpo sin vida de Jetly Eduardo Bermúdez Oporta, de 25 años, quien la mañana de ayer domingo falleció ahogado en una poza de la colonia Río Plata, en Nueva Guinea, Caribe Sur.

Recuperan cuerpo de joven ahogado en Nueva Guinea

En la recuperación del cadáver laboraron miembros de los Bomberos Unidos, Cruz Blanca, Policía y Ejército de Nicaragua.

Jetly Bermúdez era originario de la zona y supuestamente llegó al río acompañado de varios amigos a darse un chapuzón cuando de pronto se hundió en la poza. A pesar de que ayer empezaron a buscarlo, fue imposible localizarlo.

El cuerpo fue entregado a Modesta Walkiria Campos Oporta, hermana materna del infortunado joven, para proceder a realizarle sus respectivas honras fúnebres.



