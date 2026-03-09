Lo ponen tras las rejas por ultimar a poblador de San Miguelito

En la comarca La Flor, municipio de Acoyapa, Chontales, la Policía Nacional, capturó a Bismarck Antonio Brenes Durán, de 29 años de edad, quien mató a machetazos a Merlín Antonio Sequeira Ramírez, de 30 años de edad.

Capturado Bismarck Antonio Brenes Durán, de 29 años

El homicidio ocurrió el viernes 6 de marzo, en la comarca La Conquista Número 1, municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan, de donde Bismarck Antonio, salió huyendo.

Las investigaciones policiales, indican que el sujeto Bismarck Antonio Brenes Durán, en estado de ebriedad, motivado por rencillas, discutió y agredió con un machete a Merlín Antonio Sequeira Ramírez, ocasionándole la muerte.

