Lo encuentran muerto después de varios años de beber licor en Granada
Muerto sobre su cama fue encontrado el joven Winston Antonio Espinoza, de 25 años, en el barrio San Ignacio, de la ciudad de Granada.
Conocidos dijeron que Winston siempre se levantaba temprano, por lo que su progenitora notó raro que no salía del cuarto.
Al ingresar a la pieza, lo descubrió rígido y helado sobre su lugar de descanso, por lo cual dio aviso a las autoridades.
Habitantes de la zona dijeron que Winston tenía varios años de estar sumergido en el vicio, adicción que le causó un infarto que lo mandó a la tumba.