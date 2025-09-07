Lo encuentran fallecido 12 horas después de sufrir infarto en Jinotepe

El ciudadano Henry Vicente Bendaña, de 53 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy domingo, en el interior de su casa ubicada en el barrio Ernst Thalmann, de Jinotepe, Carazo.

Un hermano del ahora occiso relató que don Henry no le contestaba las llamadas, así que pensó que algo malo le pasaba, pero nunca imaginó que lo encontraría muerto.

“Cuando llegué lo grité para que me abriera la puerta pero no contestó, así que entré y lo hallé sin vida” dijo el hermano de don Henry.

El médico forense de Carazo determino que don Henry falleció a causa de un infarto al corazón, sumado a un cuadro de etilismo crónico.

Al momento del hallazgo don Henry Vicente Bendaña tenía unas 12 horas de fallecido, por lo cual se orientó que fuera sepultado de inmediato.

