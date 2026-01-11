Lluvia y visor del casco taparon visibilidad de motociclista que mandó al otro mundo a jinotegano

Don Adolfo Blandón Herrera, de 71 años, murió atropellado la noche del sábado en una de las calles de Villa Valencia, en la ciudad de Jinotega.

Trágico atropello mortal en Villa Valencia, Jinotega

Según las investigaciones, don Adolfo caminaba sobre la vía cuando fue atropellado por el motociclista José Carlos González Zeledón, de 25 años.

El motorizado relató que al momento del accidente llovía en la zona, y el agua cayendo sobre el visor del casco, no le permitió ver a la víctima.

En el hecho, Adolfo Blandón salió proyectado hacia la vía, sufriendo graves lesiones en la cabeza que le causaron la muerte cuando era atendido en el hospital Victoria Motta, de Jinotega.

