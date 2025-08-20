type here...
miércoles, agosto 20, 2025
Sucesos

Llamas devoran tres cuartos de vivienda al sur de Las Sierritas de Santo Domingo

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un voraz incendio destruyó tres cuartos de una vivienda localizada del Obelisco de residencial Altos de Santo Domingo, cinco kilómetros al sur, en la zona suroriental de Managua.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del dueño de la vivienda, donde afortunadamente no se reportaron víctimas humanas que lamentar.

El área total de la vivienda es de 450 metros cuadrados de los cuales 90 metros fueron destruidos por las llamas.

Al lugar se presentaron miembros de los Bomberos Unidos de Nicaragua para controlar el fuego y evitar su propagación, además de determinar el origen del incendio.


