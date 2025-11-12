Llamas devoran parcialmente vivienda en el barrio 8 de Marzo, en Managua

Pérdidas materiales dejó como saldo el incendio suscitado en uno de los cuartos de alquiler de la propiedad de doña Rosa Ortega, ubicado en el barrio 8 de Marzo de Managua, la tarde de este martes.

Doña Rosa, además de los cuartos, alquila módulos para negocios, entre ellos una Farmacia, cuyo despachador Giovanny Porras, al percatarse de las llamas al fondo de la casa, tuvo tiempo de sacar los productos y ponerse a salvo.

“El fuego empezó en uno de los cuartos; aquí no tocó nada, gracias a Dios. La gente me ayudo a sacar todo de la Farmacia, que desde hace 2 años funciona aquí”, dijo Giovanny.

Miembros de los Bomberos Unidos al llegar al lugar sofocaron el fuego cuyo origen aún se desconoce, además de evitar que se propagara a las propiedades aledañas. En tanto, agentes policiales resguardaron la zona.

