Llamas convierten en chatarra bus que cubre la ruta La Rica – Yalí – Estelí

Un autobús de pasajeros que cubre la ruta La Rica – Yalí – Estelí quedó reducido a chatarra la mañana de este sábado al incendiarse por el supuesto recalentamiento de las fricciones mientras se desplazaba sobre la carretera.

El suceso se registró cerca del sector conocido como Paso Real, ubicado en la salida de Condega hacia el municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega.

En cuanto los pasajeros se dieron cuenta que la unidad de transporte empezaba a tomar fuego, se bajaron corriendo por lo que afortunadamente no se reportaron lesionados.

Al lugar se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos de Condega, quienes trabajaron para sofocar las llamas que prácticamente destruyeron el bus.