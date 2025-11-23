«Limosnero con Garrote» apuñala a granadino que le pidió su cuota para comprar más guaro
En “camisa de once varas” está metido Wilfredo López Mena, de 41 años, por apuñalar a José León Díaz, en una riña por guaro, en el sector de La Loma del Mico, en Granada.
Testigos relataron que los involucrados estaban bebiendo guaro con otros sujetos, y cuando José le dijo a Wilfredo, que pusiera su cuota para comprar más guaro, este se puso “endiablado”.
El agresor sacó un puñal que tenía guardado y se lo clavó en el antebrazo a José León, quien fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde le realizaron 6 puntadas para suturarle la herida.
En tanto, Wilfredo López Mena fue capturado en un operativo de seguridad ciudadana para que responda por el delito de lesiones graves.
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