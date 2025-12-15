León: Exceso de velocidad causa muerte de motociclista que se estrelló contra rastra

El motorizado Pedro Daniel Ramírez Martínez, de 37 años, murió la noche de este domingo al estrellarse en la parte trasera de una rastra en el municipio de La Paz Centro, en el departamento de León.

Trágico accidente en La Paz Centro deja dos motociclistas fallecidos

El hecho ocurrió de la Rotonda el Indio, un kilómetro al Este, en circunstancias investigadas por la policía de la Paz Centro.

Pedro Daniel Ramírez Martínez habitaba en la comarca Flor de Piedra, en la Paz Centro, a donde se dirigía cuando ocurrió la fatalidad.

La noche de este domingo también murió en accidente de transito el motociclista Israel Betanco Loza, de 19 años, al derrapar sobre la via por causas desconocidas.

El mortal accidente sucedió cerca de la comunidad San Lorenzo, en la carretera Achuapa-San Juan de Limay, en el departamento de León.