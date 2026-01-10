León: Conductor de camión perece al ser impactado por furgón en carretera Telica-Malpaisillo

El ciudadano Israel Velásquez Blandón de 43 años, murió de forma inmediata al ser impactado el camión que conducía por un furgón que se desplazaba en sentido contrario, en el kilómetro 115 de la carretera Telica-Malpaisillo, León, la tarde de hoy sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Álvaro de Jesús Luna de 58 años, era el conductor del furgón que protagonizó la colisión al perder el control del mastodonte metálico.

“Nosotros vimos que el hombre del furgón le invadió el carril al camión, agarrándolo de frente, toda desbaratada quedó la parte delantera”, dijo un testigo ocular.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del mortal accidente de tránsito.