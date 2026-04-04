León: Adulto mayor emprende viaje al más allá tras sufrir infarto cardíaco

Don Juan Alberto Suárez Silva de 88 años, murió al ser sorprendido por un paro cardíaco cuando viajaba como pasajero en el microbús Toyota, placa ES 29-889 que circulaba por el kilómetro 124.9 de la carretera León-San Isidro, entrada a Malpaisillo, la noche de hoy sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Juan viajaba en compañía de sus familiares, quienes al percatarse que no se movía, ni hablaba nada pidieron al conductor que detuviera la marcha para pedir ayuda.

Enseguida al lugar llegó el doctor German García, del Centro de Salud de Malpaisillo, para revisar al adulto mayor, quien ya no tenía signos vitales, tras sufrir un fulminante infarto.

Los familiares de don Juan dijeron al médico que él era paciente crónico pues era hipertenso y padecía de leucemia.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se movilizaron al lugar para investigar más detalles.