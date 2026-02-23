Lenguas de fuego destruyen vivienda y dañan parcialmente otra en el barrio Domitila Lugo

El supuesto recalentamiento del cableado eléctrico de vieja data, causó un incendio que la mañana de este lunes arrasó con la vivienda de Oscar Danilo Orozco Martínez, de 33 años, y destruyó parcialmente la de Leferson Antonio López Mercado, de 57, en el barrio Domitila Lugo.

Recalentamiento eléctrico provoca incendio en Domitila Lugo

Según información recopilada, el incendio inició en la casa de Orozco Martínez, la cual fue envuelta por las lenguas de fuego en pocos minutos ya que era totalmente de madera, y luego se extendió a la casa vecina contigua.

Al lugar acudieron miembros de los Bomberos Unidos, quienes lograron controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas del sector.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional llegaron para resguardar la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque si hubo importantes pérdidas materiales.

Vecinos del lugar rápidamente se organizaron para realizar una colecta con el fin de ayudar a las personas que perdieron sus pertenencias.



