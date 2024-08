Lenguas de fuego consumen en minutos humilde vivienda en el barrio Milagro de Dios

Solo con la ropa que andaban puesta quedó anoche la familia de la joven Yelshin Yasmari Herrera Sánchez, de 22 años de edad, al incendiarse su vivienda ubicada de la panadería Aburto, media cuadra al oeste en el barrio Milagro de Dios.

Trágico incendio deja sin hogar a familia en barrio Milagro de Dios

Yelshin Herrera, dijo que al momento del incendio la vivienda estaba sola, ya que ella había salido con sus dos pequeños hijos, a visitar a su suegro que está enfermo y como no había luz, encendió tres candelas de las que solo recuerda haber apagado solo dos y presume que una que estaba cerca de su cama es la que quedo encendida.

«Me llevé a los dos niños, tenía tres candelas encendidas porque no había luz; pero yo recuerdo que apagué las que tenía en la mesa, pero no sé si apagué una que estaba cerca de la cama. El susto fue cuando los vecinos me dijeron que mi casa se estaba quemando; fue en fracción de segundos», dijo la afectada entre llantos al ver su casa como ardía.

Agregó que perdió todo el esfuerzo de su vida, como son su casa, sus camas, su cocina, la ropa y hasta los uniformes de clases de sus dos niños.